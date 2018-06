Humberto Tan wordt verrast in slotweek RTL Late Night

„Ik kijk heel erg uit naar de laatste week. Ik heb tegen de redactie gezegd: verras me maar”, zei Humberto in de Coen & Sander Show op Radio 538. „Die laatste week zit ik aan tafel en weet ik niets van wat er gebeurt. Helemaal nul. Een kwartier voor de uitzending kom ik binnen, ga ik zitten en dan zie ik wie er zijn. Ik weet niet of er gasten zijn of dat er artiesten zijn. Ik weet helemaal niets.”

Humberto presenteert op 8 juni zijn laatste uitzending. RTL Late Night was ruim vijf jaar lang in handen van Humberto Tan. Hij moet tegen zijn zin in plaatsmaken en wordt na de zomer vervangen door Twan Huys.