Ariana Grande laat Manchester-tattoo zien

Het is niet helemaal duidelijk of het om een nieuwe tattoo gaat of niet. Vorig jaar juni deden al geruchten de ronde dat Ariana en haar tourcrew allemaal een plaatje van een bij, het symbool van Manchester, op hun lichaam hadden laten tatoeëren.

De werkbij is al sinds de industriële revolutie symbool van de stad Manchester. De lokale bevolking wil zichzelf daarmee profileren als hardwerkend volk. Zelfs de plaatselijke universiteit heeft drie bijen in haar embleem.

Dinsdag was het precies een jaar geleden dat de aanslag plaatsvond na afloop van een concert van de zangeres. Ariana herdacht de 22 dodelijke slachtoffers thuis met een kleine ceremonie.