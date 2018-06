FHM roept Shelly Sterk uit tot mooiste vrouw

„Toen ik hoorde dat ik had gewonnen dacht ik: Wauw, serieus?”, zegt Shelly in een reactie. „Ik vind het een onwijze eer om tussen het rijtje mooie namen te staan van voormalige winnaressen van de FHM500. Het is heel erg cool, maar ook wel een beetje gek om jezelf daar tussen te zien staan.”

De uitslag werd donderdagavond bekendgemaakt in Amsterdam tijdens de lancering van de FHM500, het magazine met daarin de 500 mooiste vrouwen van Nederland. In de top tien van dit jaar staan verder onder meer model Romee Strijd, actrice Bo Maerten en de presentatrices Geraldine Kemper en Anna Nooshin.

Nochtli

Shelly is de opvolgster van fitnessmodel Nochtli Peralta Alvarez, die vorig jaar met de overwinning aan de haal ging. Nochtli staat nu op de zesde plaats. Andere voormalige winnaressen van de FHM500 zijn onder andere Doutzen Kroes, Tess Milne en Kim Feenstra.

Naast de prijs voor mooiste vrouw, werden er nog drie awards uitgereikt. Zangeres en vlogster Famke Louise werd uitgeroepen tot mooiste social media prinses, shorttrackster Suzanne Schulting kreeg de prijs voor mooiste sportvrouw en fitnessgoeroe Joel Beukers schreef de eerste Gent of the Year-verkiezing op zijn naam.