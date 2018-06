The Flying Dutch krijgt Caribische editie

The Flying Dutch Curaçao wordt het grootste festival ooit op het eiland. De line-up bestaat tot dusver uit Armin van Buuren, Sunnery James & Ryan Marciano, Sevn Alias, Lucas & Steve en Jeon. Behalve het festival op Mambo Beach Boulevard op 25 oktober vinden er die week nog meer speciale activiteiten plaats met Nederlandse dj's.

De kaartverkoop voor de Caribische versie begint op 4 juni. Speciaal voor liefhebbers uit Nederland, Colombia en Suriname worden pakketreizen aangeboden. Dat geldt ook voor de eilanden Bonaire en Aruba.

In Nederland vindt de vierde editie van The Flying Dutch plaats op 2 juni in Amsterdam, Eindhoven en Rotterdam. Hiervoor zijn nog tickets verkrijgbaar.