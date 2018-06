Diederik van Vleuten krijgt Zilveren Raampje

De show vormt de afsluiting van een drieluik over zijn familiegeschiedenis in het licht van de grote geschiedenis. Hiermee heeft Van Vleuten volgens De Kleine Komedie, die de prijs in het leven riep om bijzondere theaterverdiensten te eren, een unieke prestatie geleverd. „Hij heeft een nieuwe manier van theater maken uitgevonden”, aldus de jury. „Een nieuw genre, waarmee hij bezoekers van alle generaties heeft weten te raken.”

Het is de tweede maal dat het Zilveren Raampje wordt uitgereikt. Eerder ging de prijs naar cabaretgroep Niet Uit Het Raam die eerder dit jaar haar dertigjarig bestaan vierde in De Kleine Komedie. Peter Heerschop, Joep van Deudekom, Viggo Waas en Eddie B. Wahr, die samen NUHR vormen, ontvingen in maart de eerste vier Zilveren Raampjes.