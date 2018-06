Will.i.am: technologie maakt leven geweldig

„Technologie kan ons sterker maken, onze geweldige levens mogelijk maken en geluk democratiseren”, zegt Will.i.am vanuit Amsterdam, waar hij donderdag een van de juryleden is tijdens de finale van Chivas Venture. „Alle informatie die nodig is om een geweldig leven te kunnen leiden, is er, maar men moet meer leren over data.”

De artiest en ondernemer merkt dat veel mensen niet eens goed weten wat data is. „En het blijkt dat data meer macht opleveren dan geld, maar mensen hebben geen idee wat het is en dat is triest.”

Gebrek aan kennis

Will.i.am denkt dat de discussie over het verzamelen, opslaan en bewaren van gegevens de komende „tien, twintig jaar” wereldwijd het belangrijkste gespreksonderwerp is. „We kennen de risico’s van data niet, maar het is duidelijk dat ze er zijn. En dat is het probleem van het gebrek aan kennis.”

De Amerikaan probeert zelf een steentje bij te dragen met zijn i.am.angel Foundation, die investeert in de ontwikkeling van jong talent. „Zij leren wat nodig is om te kunnen bouwen aan morgen.”

Will.i.am was behoorlijk onder de indruk van de finalisten van Chivas Venture, een wereldwijde competitie voor social entrepeneurs die strijden om 1 miljoen dollar. „De vijf finalisten hebben stuk voor stuk geweldige ideeën. Er zijn mensen die proberen de oceanen op te ruimen, CO2 uit de atmosfeer pogen te halen of de Nederlandse finaliste Jalila Essaïdi die kleding wil maken van koeienpoep. Het zijn allemaal grootse ideeën, maar allemaal pakken ze een maatschappelijk probleem aan voor een duurzamere wereld. Daarom moedig ik die mensen aan.”