’Landen dreigen met boycot songfestival’

Onder meer IJsland, Ierland en Zweden zouden twijfelen over deelname vanwege het huidige oplaaiende conflict in de Gazastrook. Ook de organisatie heeft verschillende zorgen over onder meer de voorbereidingen en het transport.

Israël won twee weken geleden voor het eerst in twintig jaar het songfestival. „Volgend jaar in Jeruzalem”, riep winnares Netta Barzilai meteen naar het publiek. Ook premier Benjamin Netanyahu en andere Israëlische politici noemden de stad al als gastheer van de editie van volgend jaar.

Boodschap

Dinsdag werd via het officiële Twitteraccount van het songfestival nog een opvallende boodschap verstuurd. In het bericht werden fans opgeroepen om nog geen vluchten te boeken omdat de tijd en locatie nog niet zijn vastgesteld.

In 1999 organiseerde Israël voor het laatst het songfestival. Toen was Jeruzalem wel de gaststad. In 1980 werd voor het laatst uitgeweken naar een ander land. Toevalligerwijs had het jaar daarvoor Israël gewonnen. Het land, dat toen voor het tweede jaar op rij won, zag toen af van organisatie vanwege de kosten.