Paul Jambers laat van zich horen

In een filmpje die de streamingdienst zondagavond deelt op Twitter is de bekende Vlaamse televisiemaker te zien, waarbij Jambers terugblikt op het eerste seizoen van Undercover. Uiteraard volledig in Jambers-stijl.

Het tweede seizoen van de serie is vanaf 6 september te zien op Netflix. Onlangs vertelde Frank Lammers, die de hoofdrol van Ferry Bouman vertolkt, de nagesynchroniseerde vertalingen maar niks te vinden. „Ik zou niet de hele serie zo kunnen kijken. Ik zou gek worden”, aldus Frank. De serie werd vertaald in acht verschillende talen, waaronder het Turks en het Spaans.