’Ring van staal’ rond Windsor voor uitvaart Philip

In de omgeving staan borden waarop mensen worden opgeroepen „alle niet-noodzakelijke reizen te vermijden en niet naar de koninklijke residenties te gaan.” Dat weerhield sommige omwonenden er niet van om toch bloemen te komen leggen, maar grote groepen mensen zijn nog niet gesignaleerd. Miljoenen Britten volgen de uitvaart naar verwachting op televisie.

Agenten waren ook de afgelopen dagen al massaal aanwezig in het stadje Windsor. Daar doorzochten ze telefooncellen, afwateringsputjes en vuilnisbakken. Ook patrouilleerde de politie in het centrum en op andere plaatsen. De autoriteiten gebruiken volgens de BBC ook automatische nummerplaatherkenning om te controleren welke voertuigen zich in het gebied bevinden.

De krant Daily Mail omschreef de operatie als een ’ring van staal’ rond Windsor. Daar zijn ook barricades neergezet om aanslagen met voertuigen te voorkomen. De politie zei dat de zichtbare en minder zichtbare veiligheidsmaatregelen zijn bedoeld om de veiligheid te garanderen in een periode van nationale rouw.

Niet alleen het publiek blijft weg bij de uitvaart. Ook premier Boris Johnson komt niet. Hij wilde zijn plaats afstaan aan een familielid van de op 99-jarige leeftijd overleden Philip. Bij de afscheidsplechtigheden mogen vanwege de coronapandemie zaterdagmiddag maar 30 gasten aanwezig zijn.