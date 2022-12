Premium Het beste van De Telegraaf

Finale is gespeeld Winnaar Expeditie Robinson 2022: ’Schrik me kapot als ik mezelf terugzie’

Door Patricia Cortie Kopieer naar clipboard

Ferry, Dennis en London tijdens de finale. Ⓒ RTL 4

Dennis Wilt (53) heeft het geschopt tot winnaar van Expeditie Robinson 2022. De sympathieke weerman begon met 20 andere BN’ers aan het avontuur en kwam, zag en overwon na 35 dagen. Als oudste deelnemer in deze finale, was hij niet bepaald de gedoodverfde winnaar. „Voor veel mensen is dit een verrassing. Voor mij ook!”