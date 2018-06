Kanye West betaalt grof voor drugsfoto Whitney Houston

Het kiekje, naar verluidt gemaakt door een familielid, zorgde voor opschudding in 2006. Op de foto is te zien hoe de wastafel van de zangeres bezaaid ligt met cocaïne, crack, sigaretten en drank. Whitney kampte de laatste jaren van haar leven met drugsverslaving. In 2012 verdronk ze in bad nadat ze verschillende drugs had gebruikt.

Pusha T., die de leiding heeft over Kanye’s platenlabel G.O.O.D. Music, verklaarde in een radioprogramma dat zijn collega last minute besloot eerder gekozen foto’s te vervangen door het beeld van de badkamer van Whitney. „Om 1 uur ’s nachts gaat mijn telefoon en zegt Kanye dat hij geen goed gevoel heeft over het artwork. Hij heeft iets anders, maar dat kost 85.000. Ik vertel hem dat ik daar niet voor ging betalen, maar hij zegt: 'Nee, dit is wat mensen moeten zien bij je muziek. Ik betaal het wel'.”