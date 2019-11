Britt Dekker blij met positieve reacties op programma

Na de tweede aflevering postte Britt op Twitter: „Bedankt voor al jullie berichten over het programma! Ik heb nog nooit een programma gemaakt met zoveel positieve reacties, echt super blij mee omdat het ook zo leuk is voor onze sport, de paardensport. Dus voor mij is project 1/3 geslaagd, voor het paard bij deze geslaagd!”

Fans reageren enthousiast op het programma. „Ik gun ieder huishouden een Britt. Gewoon, omdat dan elke dag het zonnetje in huis schijnt”, schrijft een volger. Een ander meldt: „Zo uniek en zo leuk! Er is niemand zo echt als Britt in een tv wereld waar iedereen van plastic is!”