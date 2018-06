Rose McGowan: stap dichter bij gerechtigheid

„Ik, en zovele Harvey Weinsteins-overlevenden met mij, had de hoop al opgegeven dat onze verkrachter juridisch verantwoordelijk zou worden gesteld”, schreef McGowan. „We waren jonge vrouwen die misbruikt werden door Weinstein en later geterroriseerd zijn door zijn netwerk van medeplichtigen. Ik sta achter mijn mede-overlevenden. Moge zijn arrestatie hoop geven aan slachtoffers en overlevenden die hun waarheid uitspreken.”

Verschillende Amerikaanse media meldden eerder donderdag dat Harvey Weinstein zichzelf gaat aangeven bij de politie. Hij meldt zich naar verwachting vrijdag op het bureau in New York, zo schreef onder meer The New York Times op basis van bronnen binnen de politie. Meer dan zeventig vrouwen beschuldigen de voormalig filmproducer van seksueel wangedrag, waaronder verkrachting. De zaak-Weinstein betekende het begin van de #MeToo-discussie.