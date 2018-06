Ronan Farrow: verhaal broer is haatcampagne

Volgens Moses was het Mia die hem en zijn broers en zussen verbaal en fysiek heeft mishandeld, en tegen zijn vader heeft opgezet. Hij beweerde in zijn betoog ook dat zijn moeder Woody zo had zwartgemaakt binnen de familie, dat niemand Dylan ooit alleen zou hebben gelaten met haar vader.

„Het is het niet waard om veel te zeggen over de herhaalde campagne om mijn zus in een kwaad daglicht te zetten, meestal door mijn moeder aan te vallen”, aldus Ronan in een verklaring die hij donderdag via social media verspreidde. „Mijn moeder heeft ons buitengewoon goed opgevoed, en geen van mijn broers en zussen waarmee ik heb gesproken heeft ooit iets anders dan liefde en zorg gekregen van een alleenstaande moeder die door een hel is gegaan om haar kinderen veilig te houden.”

Ronan, Moses en Dylan zijn de enige drie van Mia’s veertien kinderen van wie Woody Allen de vader is. Hun halfzus Soon-Yi, uit een eerdere relatie van Mia, is sinds 1997 getrouwd met Woody. Twee andere halfzussen en een halfbroer van de drie zijn inmiddels overleden.

