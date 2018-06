Frederik onthult portret van zichzelf

Het schilderij is gemaakt door de Australiër Ralph Heimans, die eerder ook een portret van Frederiks vrouw Mary maakte. Ook de Britse koningin Elizabeth en prins Philip werden al eens door hem geschilderd. Op het doek is Frederik op de voorgrond te zien. Via een spiegel is ook zijn gezin op de achtergrond aanwezig.

Bij de onthulling was naast Frederik ook zijn gezin en koningin Margrethe aanwezig. Ook Heimans, die het portret maakte ter gelegenheid van de vijftigste verjaardag van Frederik, was er bij. De kroonprins is zaterdag jarig.