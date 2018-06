Promotie Arrested Development stilgelegd

In het gesprek was de 77-jarige actrice volgens de krant zelfs in tranen om een incident dat eerder plaatsvond. „In mijn bijna zestigjarige carrière heeft er nog nooit iemand zo tegen me geschreeuwd op een set. En dat is moeilijk om te verwerken, maar ik ben er overheen”, aldus Walters, in aanwezigheid van haar televisie-echtgenoot. De actrice zegt in het artikel dat ze Tambor heeft vergeven.

’Geen excuus voor misbruik’

Castlid Jason Batemen kwam onder vuur te liggen omdat hij het in het verhaal opneemt voor Tambor, die eerder wegens ongepast gedrag werd ontslagen bij serie Transparent. „Ik wil het niet goedpraten of bagatelliseren, maar in de entertainmentindustrie is het ontzettend gangbaar om met mensen te werken die ’moeilijk’ zijn”, aldus de acteur, die verklaarde dat zulk gedrag onderdeel van het werkproces van zijn vakgenoten is.

Hij heeft inmiddels zijn excuses aangeboden voor die uitspraken. „Ik realiseer me dat ik fout zat. Ik vind het vreselijk dat ik me er niet meer van bewust was hoe dit incident haar heeft aangegrepen. Dit is een groot leermoment voor mij. Er is geen excuus voor misbruik en de slachtoffers moeten gehoord worden.”

Netflix verklaarde donderdag: „We hebben op dit moment besloten de promotionele activiteiten in Engeland niet door te zetten, maar we hopen de cast een ander moment wel over te laten komen.”