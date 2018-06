Festival Milkshake zet in op vegetarisch

Het Milkshake festival op het Westergasfabriek Ⓒ ANP

De zevende editie van Milkshake Festival is geheel vegetarisch en duurzamer dan ooit. Zo is er zaterdag 28 en zondag 29 juli in het Westerpark geen vlees meer te koop, wordt pin-only geïntroduceerd en zijn bestek, borden en servetten biologisch afbreekbaar.