’Ex-verloofde Demi Lovato zit compleet stuk na breuk’

Het is duidelijk dat Ehrich de breuk nog niet heeft verwerkt, stelt de site, waardoor volgers zich afvragen wat er nou precies gebeurd is tussen de twee. Eerder vroeg hij fans van zijn ex te stoppen met hem online lastig te vallen en de schuld te geven van het stuklopen van de relatie. „Houd hiermee op. Jullie hebben geen idee van wat er zich in mijn leven afspeelt en het zou fijn zijn als we privacy krijgen in deze moeilijke periode.”

Met Demi lijkt het ondertussen een stuk beter te gaan. De zangeres postte vrolijke kiekjes van zichzelf op sociale media en zwijgt als het gaat om de breuk met Max.