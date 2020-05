Barrie Stevens vraagt om donaties

„Ik heb een langgekoesterde wens om mijn levensverhaal naar het toneel te brengen”, aldus Stevens, die volgende maand zijn 76e verjaardag viert. In de voorstelling vertelt de danser over zijn leven en zijn carrière.

Bij GoFundMe is Stevens een crowdfundingsactie gestart voor zijn voorstelling. Mensen die hem steunen, krijgen van hem een uniek kijkje in de wereld van theater en worden uitgenodigd voor de exclusieve try-out. Wanneer het weer mogelijk is, wil hij met I’m An Artist langs theaters in het land reizen.

Stevens moest vorig jaar al een soortgelijke theatertournee annuleren. De danser zou ook in The Show Must Go On zijn levensverhaal vertellen, maar wegens teleurstellende kaartverkoop werden de optredens afgeblazen.