Herfstvakantie: uitstapjes die kunnen

Betoverde tuinen

Een herfstwandeling maken in de befaamde kasteeltuinen van Arcen betekent genieten van prachtige kleuren. Overdag dankzij de herfsttinten van de vele bijzonddere bomen en planten, maar dit weekend ook nog ’s avonds tijdens het lichtkunstfestival Enchanted Gardens, dat voor de derde keer is neergestreken in Noord-Limburg.

Via een sfeervol uitgelichte route, ontdekt het publiek diverse lichtkunstwerken, gemaakt door diverse lichtkunstenaars uit binnen- en buitenland. Het park in het pittoreske dorpje Arcen is niet minder dan 32 hectare groot. En bestaat uit meer dan 15 tuinen en een historische buitenplaats met een fraai 17de eeuws kasteel. Dus de broodnodige 1,5 meter afstand kun je hier moeiteloos bewaren.

Meer info: kasteeltuinen.nl

In de wolken

Even niet met het vliegtuig op vakantie? In het luchtvaartmuseum Aviodrome in Lelystad kun je toch even ’in de wolken’ zijn, tussen de 100 unieke oude en nieuwe toestellen. Stap aan boord van een Boeing 747 Jumbo Jet en haal zelf je vliegbrevet, in een echte flight simulator.

Nieuwste aanwinst van het museum is het model van de Lynx, een ruimtevliegtuig waarmee het Nederlandse bedrijf Space Expedition Curaçao (SXC) vanaf het Caribische eiland commerciële ruimtevluchten wilde gaan maken. Voor zo’n 100.000 dollar zouden geïnteresseerden als passagier mee kunnen de ruimte in, samen met een piloot.

Helaas kwam het nooit zo ver. Er is zelfs nooit een proefvlucht gemaakt. Toch was de Lynx een baanbrekend ontwerp, een van de grondleggers van de hedendaagse commerciële ruimtevaart. Behalve dit levensgrote ruimtevliegtuig is in het Aviodrome ook een nieuwe, interactieve expositie te zien over 100 jaar burgerluchtvaart, met iconische toestellen. Bij goed weer kun je je ook vermaken op het buitenterrein.

Info: aviodrome.nl

Op kraamvisitie

In Safaripark Beekse Bergen is vorige week voor het eerst sinds drie jaar een witte neushoorn geboren. Hij heet Ravy, en is het eerste kind van neushoornmoeder Sofie. Wil je op kraamvisite, moet je wel vooraf een ticket reserveren. Dan kun je bijvoorbeeld ook op bezoek bij de afgelopen zomer geboren laaglandgorilla, of de kleine rode panda bewonderen, tijdens de ’beschuit met muisjes-speurtocht’ langs alle jonge dieren.

Het park in Hilvarenbeek is coördinator van een Europees fokprogramma voor in het wild bedreigde diersoorten. Hiermee draagt Beekse Bergen bij aan het behoud van gezonde populaties in dierenparken. In de herfstvakantie kun je tijdens een wandel-, auto- en/of bootsafari zien hoe de dieren zich klaarmaken voor de winter, terwijl de savanne zich in herfstkleuren hult. Vanwege de coronamaatregelen rijdt de safaribus momenteel niet.

Info: beeksebergen.nl

Op zoek naar de farao

Mummies hebben net als dinosauriërs een onweerstaanbare aantrekkingskracht op kinderen. Een vakantieuitje naar het Rijksmuseum voor Oudheden in Leiden is dan ook gegarandeerd een succes. Speurneuzen in de leeftijd van 7 tot 12 jaar worden hier uitgedaagd mee op onderzoek te gaan naar het geheimzinnige graf van Toetanchamon.

Alsof je in een teletijdmachine bent gestapt, sta je ineens in het jaar 1922 in de Egyptische woestijn. Een team van wel 100, voornamelijk Britse archeologen doet al tijden onderzoek. Maar tot nu toe zonder succes. Ze hebben de hoop al opgegeven. Totdat jij en een stel andere, slimme kinderen komt helpen. Via spelletjes, filmpjes, codes en raadsels weten jullie alsnog de trap naar de tombe te vinden.

Eenmaal binnen zie je niet alleen prachtige voorwerpen van wel 3000 jaar oud. Maar ook leer je meer over de beroemdste farao ooit, het dodenrijk waarin de Oude Egyptenaren geloofde en het fascinerende proces van mummificatie. De expositie is corona-proof ingericht en ook voor vaders en moeders leerzaam. Bovendien word je er vrolijk van: Walk like an Egyptian!

Online reserveren verplicht: rmo.nl

Historie snuiven

Een poldermolen uit Noordlaren, een Zaanse plee, een bakhuisje uit Limburg, een dubbele ophaalbrug uit Ouderkerk a/d Amstel en een complete Hervormde Kerk uit het Zeeuwse ’s-Heerenhoek: ze zijn op loopafstand van elkaar te vinden in het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem.

Een prachtige en afwisselende plek om door de vaderlandse historie te wandelen, zeker nu. Niet alleen langs zo’n honderd historische bouwsels, waarvan er veel ook te betreden zijn (maar dan wel met mondkapje, kinderen uitgezonderd). Want ook de tuinen op het 44 hectare grote terrein mogen er zijn.

Terwijl de Canon van Nederland eveneens een plekje in het museum gevonden heeft en – verspreid over vijftig vensters – een kijkje biedt op sleutelmomenten uit onze geschiedenis. Verschillende activiteiten en presentaties geven een bezoek aan het Openluchtmuseum nét dat beetje extra cachet.

Info: openluchtmuseum.nl