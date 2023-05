Rachel Hazes en oud-zakenpartner proberen conflict zelf op te lossen

Hazes en Van Beek stonden woensdag voor de rechter omdat Van Beek enkele documenten terug moet geven aan Melvin Produkties, het productiebedrijf van Hazes. Ze wil dat echter niet en ging daarop in hoger beroep tegen de uitspraak van 15 mei.

Van Beek was tot 1 maart 2020 officemanager van Melvin Produkties en moest na de beëindiging van haar contract de documenten die ze nog in bezit had, teruggeven aan het bedrijf. Dat had ze tot op heden nog niet gedaan. Van Beek had de volledige administratie van het productiebedrijf nog in handen. Ook had ze een back-up gemaakt van de bedrijfsmailbox.