Bavaria in beraad over Morgan Freeman

Een woordvoerder van Bavaria laat aan Brabants Dagblad weten dat er op dit moment geen actieve campagne loopt, maar dat de acteur wel een prominente plek op de website van Swinckels inneemt. Daarnaast is hij natuurlijk ook nog op YouTube terug te vinden.

„Wij gaan ons eerst beraden over dit nieuws en wachten mogelijk onderzoek af. Ook kijken we eerst naar wat voor reacties er komen op zijn excuses en gaan daar dan op anticiperen.” Wel zegt ze dat de site nog niet wordt aangepast. Of er een nieuwe campagne met de 80-jarige acteur komt, is dus nog niet bekend. Bavaria benadrukt het nieuws te betreuren. „Het is nooit fijn als dit soort dingen gebeuren.”

Volgens TMZ hebben andere bedrijven, waaronder Visa en Translink, de samenwerking met Freeman al wel gestopt.

