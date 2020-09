Hilary Swank: ’Nieuwe rol veel zwaarder dan ik dacht’

De actrice speelt in de serie de commandant van een ruimtemissie naar Mars. Het is, na The Core uit 2003, de tweede keer dat Swank een astronaut speelt, maar deze rol vergde fysiek veel meer van haar. „Er zitten veel scènes in zonder zwaartekracht. Het kost heel veel moeite om dat te filmen, zeker omdat het er moeiteloos uit moest zien.”

Om dat voor elkaar te krijgen werd het onderlichaam van de acteurs in een harnas gehangen. „Alle beweging kwam dus uit onze buik- en bilspieren. Die spanden we daarvoor zo hard aan dat we moesten oppassen dat we er niet gek van gingen praten.” En dat was niet het enige probleem bij de dialogen, vertelt Swank lachend. „We kwamen erachter dat als je doet alsof je door de ruimte zweeft, je de neiging hebt om in slow motion te praten. Wat natuurlijk helemaal niet gebeurt in het echt.”

Kwetsbaar

Away, vanaf vrijdag te zien op Netflix, gaat over een ruimtemissie die drie jaar duurt maar vooral ook over het gemis van familie op aarde voor de astronauten. Swank: „Het is een heel menselijk verhaal. Mijn personage Emma leeft aan de ene kant haar droom uit met de missie naar Mars, maar heeft eerder ook een andere droom onverwacht zien uitkomen: moeder worden. En nu is ze voor drie jaar bij haar kind weg.”

Dat Emma een vrouw is, is volgens de actrice geen aandachtspunt in het verhaal. „Dat vind ik het mooie, het gaat er niet over dat een vrouw de missie leidt. Ze is ook niet zo’n stereotype stoere militaire dame die met ijzeren vuist regeert. Ze is een mens, met al haar kwetsbaarheden. En dat is misschien wel wat haar het sterkst maakt.”