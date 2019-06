Catherine beschermvrouw Photographic Society

Ⓒ BSR Agency

Catherine is beschermvrouw van de Britse fotografie-organisatie Royal Photographic Society (RPS). Dat heeft de organisatie dinsdag bekendgemaakt. De hertogin van Cambridge, die al erelid was, neemt hiermee het stokje over van koningin Elizabeth. De Britse vorstin was 67 jaar beschermvrouw van de organisatie.