Dochter van Steve Irwin gaat trouwen

„Op mijn verjaardag zei ik ’ja’ en ’voor altijd’ tegen de liefde van mijn leven”, schreef Bindi. „Chandler, bijna zes jaar geleden werd ik verliefd op je en sindsdien is elke dag een wervelwind van avontuur en puur geluk. Ik kijk er enorm naar uit om de rest van ons leven jouw vrouw te zijn.”

Chandler ging op zijn knieën in de Australia Zoo in Queensland. Een bijzondere plek, want de dierentuin werd opgericht door Bindi’s opa en oma. Haar vader Steve, die in 2006 overleed na een steek van een pijlstaartrog, werkte er sinds zijn jeugd met krokodillen en andere reptielen en nam het park later over. Ook in zijn tv-programma’s, waarin hij kijkers op spectaculaire wijze leerde over dieren, kwam de dierentuin geregeld voorbij.

Bindi vertelt ook over haar duurzame verlovingsring. „Mijn ring heeft een in het laboratorium gekweekte diamant en is gemaakt van gerecycled rośegoud. Chandler heeft een goede keus gemaakt. De vintage ring vertegenwoordigt wie ik ben en ons verstrengelde leven samen.”