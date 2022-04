Julia Roberts deed geen romcoms vanwege slechte scripts

„Mensen gaan er vanwege de hoeveelheid tijd die eroverheen is gegaan vanuit dat ik geen romantische komedie wilde doen”, zegt de 54-jarige Roberts, die bekend werd door rollen in romcoms als Pretty Woman, My Best Friend’s Wedding en Notting Hill. „Als ik iets had gelezen waarvan ik dacht dat het qua script het Notting Hill-niveau of qua humor het My Best Friend’s Wedding-niveau had, zou ik het hebben gedaan. Maar ze waren er niet totdat ik deze film maakte die Ol Parker schreef en regisseerde.” Daarmee doelt ze op de film Ticket to Paradise, waarin ze vanaf oktober te zien is naast George Clooney.

Roberts zegt ook dat het feit dat ze kinderen heeft meespeelt in haar keuze voor een filmrol. „Ik heb de afgelopen achttien jaar ook drie kinderen gekregen. Dat legt de lat nog hoger, want dan gaat het er niet alleen om of het materiaal goed is. Het moet ook passen in het werkschema van mijn man en het schoolrooster en de zomervakantie van de kinderen. Ik kan niet alleen maar denken: ’O, ik wil dit doen’. Naarmate ze ouder worden, en vooral met mijn dochter, voel ik een verantwoordelijkheid om mijn kinderen te laten zien dat ik creatief kan zijn en dat het betekenisvol voor me is wat ik doe. Zo betekenisvol dat ik er gedurende een bepaalde tijd voor kies om me daar bijna meer op te concentreren dan op mijn familie, iets waar ik moeilijk mee in het reine kon komen.”