Dua Lipa maakt kleding voor H&M

„Wanneer ik optreed, voel me ik me altijd zelfverzekerd. Of ik nu een strakke bodysuit draag of gewoon een sportief kloffie”, vertelt Dua Lipa aan Vogue. „Mijn eerste liefde is muziek, maar mode is ook erg belangrijk in mijn leven, vooral omdat je er jezelf zo goed mee kunt uiten. Ik ben altijd op zoek naar kleding die mijn kracht refelcteert, maar ook nog steeds bij het hedendaagse modebeeld past.”

De zangeres staat bekend om haar opvallende outfits en dat is precies wat ook in de collectie terug te zien zal zijn. „Wat ik vooral erg leuk vind aan de samenwerking is dat ik mijn creativiteit volledig op de vrije loop mocht laten. Dat ik iets mocht maken wat ik zelf zou dragen en waarvan ik denk dat de fans het ook aan zullen trekken. Ik was gek op die vrijheid. Ik denk dat dat ook precies de bedoeling is van zo’n samenwerking: iets creëren dat eenvoudig is, maar wel cool en waar iedereen onderdeel van kan zijn.”

Stina Force, creatief directeur van /Nyden is net zo enthousiast als Dua Lipa: „Dua is een van de meest bekende artiesten van het moment. Haar krachtige en felle houding, maar vooral haar kenmerkende stijl, maken haar perfect voor /Nyden.”