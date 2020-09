Prins Charles herdenkt omgekomen politieagenten

De herdenking kwam dit jaar twee dagen nadat een agent in het zuiden van Londen werd doodgeschoten door een arrestant. Charles noemde dat in zijn toespraak „het laatste hartverscheurende bewijs” van de risico’s als politieagent. De verdachte, een 23-jarige man, ligt zelf nog in het ziekenhuis. Hij schoot na zijn daad op zichzelf maar overleefde het.

„Ik wil vooral stilstaan bij de dood van de agenten die zijn omgekomen sinds we elkaar vorig jaar in Glasgow ontmoetten”, zei Charles. „Ik wil mijn diepste medeleven betuigen aan de families.”

De herdenkingsdienst duurde zo’n twintig minuten. Ook premier Boris Johnson was er virtueel bij aanwezig.