Katy Perry onthult geslacht baby

Een maand geleden maakte Katy wereldkundig dat ze haar eerste kindje met Orlando verwacht. Ook dat deed ze via sociale media. Ze vertelde toen blij te zijn dat ze haar babybuikje vanaf nu gewoon kan laten zien. Overigens zat er in haar nieuwe clip ook een verwijzing naar haar zwangerschap. Aan het eind van Never Worn White wrijft de zangeres over haar buik.

Met de zwangerschap gaat een wens in vervulling voor Orlando en Katy. Het stel liet al vaak weten graag samen een gezin te willen stichten. Orlando heeft al een zoon uit een eerdere relatie. De 35-jarige Katy wordt voor het eerst zelf moeder.