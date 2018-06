Aanklagers rekken wet op om Weinstein veroordeeld te krijgen

Bronnen van de politie vertellen aan TMZ dat de openbaar aanklager in het zuidelijke district van New York kijkt of hij Weinstein kan vervolgen wegens het overtreden van de zogeheten Mann Act. Die wet verbiedt het om vrouwen en meisjes over staatsgrenzen te vervoeren voor prostitutie of losbandigheid, of voor enig ander immoreel doel en werd in eerste instantie ingevoerd om vrouwen- en meisjeshandel tegen te gaan. De zinsnede ’immoreel doel’ maakt het mogelijk de wet breed te interpreteren.

Volgens de bronnen hebben de officieren van justitie hierbij ten minste één actrice op het oog in wier geval ze deze wet kunnen toepassen, omdat de filmproducent haar van de ene naar de andere staat liet vliegen. Ze moeten daarvoor wel kunnen bewijzen dat de voormalige Hollywoodhotshot vooraf al de intentie had om haar, eenmaal op bestemming aangekomen, te verkrachten. Dat is lastig, omdat Weinstein tot nu toe heeft volgehouden dat al zijn seksuele interacties met wederzijdse toestemming plaatsvonden.