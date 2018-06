Sandra van Nieuwland kondigt nieuw album en theatertour aan

„Vanaf je geboorte leer je langzamerhand hoe je een mens bent. Los van anderen. Je bouwt je identiteit, persoonlijkheid en je geloofssystemen op van hoe jij en de wereld in elkaar zitten. Dit wordt je realiteit. Hoe sterker dit concept, hoe meer alienated van je échte zelf je raakt. Wie zijn we in essentie? Moeten we speciaal zijn en uniek?” Sandra probeert het te vangen in haar muziek.

Momenteel legt Van Nieuwland de laatste hand aan haar in september uit te komen album dat de basis vormt voor haar nieuwe theatertour.