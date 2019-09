Kevin Hart loopt weer na horrorcrash

De weg naar herstel is ingezet. Kevin Hart heeft zijn eerste stappen gezet sinds zijn auto-ongeluk vorige week.

Hart zal nog maanden moeten revalideren om weer de oude te worden, maar de eerste stappen zijn gezet. Letterlijk. Hij zou volgens TMZ weer heel voorzichtig en langzaam kunnen lopen. Ondanks dat deze vooruitgang zou de ster wel nog ’buitengewoon veel pijn hebben’.

De 40-jarige Amerikaan zat vorig weekend met twee anderen in een auto toen deze van de weg raakte en in een greppel terechtkwam. Hart liep daarbij ernstig rugletsel op. De andere inzittende, een vrouw, had geen medische hulp nodig.