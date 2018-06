Morgan Freeman moet mogelijk Life Achievement Award inleveren

Een woordvoerder van de gerenommeerde filmorganisatie reageert op het nieuws van donderdag via CNN naar buiten kwam, dat Morgan Freeman zich tegenover in elk geval acht vrouwen ongepast zou hebben gedragen. „Deze beschuldigingen zijn verwoestend en niet te negeren. Ze zijn absouluut het tegendeel van alle stappen die wij als beroepsorganisatie genomen hebben om een veilige werkomgeving te verzekeren voor de professionals in de filmindustrie.”

De organisatie reikte in januari dit jaar aan Morgan Freeman kreeg de Life Achievement Award uit, maar bekijkt nu welke ’corrigerende acties’ mogelijk zijn. Hoewel ze het recht van Freeman op een eerlijk proces erkennen, laten ze weten dat hun uitgangspunt is om ’de moedige stemmen te geloven die naar voren stappen om incidenten van intimidatie te melden’.

’Meer dan eerbetoon’

Morgan Freeman bood gisteravond zijn excuses aan voor het gegeven dat hij mensen onbedoeld een ongemakkelijk gevoel had gegeven. Dat deed hij nadat CNN naar buiten kwam met een artikel gebaseerd op maandenlang onderzoek, waarin zestien mensen - waarvan acht getuigen en acht slachtoffers - een boekje open deden over ongepast gedrag van en seksuele intimidatie door de beroemde filmacteur.

Freeman merkte bij het ontvangen van het beeldje in januari op dat het voor hem meer betekende dan een eerbetoon: het gaf hem een plaats in de geschiedenis. Sinds het nieuws dat donderdag naar buiten kwam, zal de acteur die vijf decennia lang succesvol was in Hollywood, beseffen dat die plaats in de geschiedenis voorlopig niet meer hetzelfde zijn.

