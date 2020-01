Halfuurtje Samson en zijn nieuwe baasje boeken? Dat kost 4.300 euro

Een optreden live on tape van een dertig minuten, of een meet & greet van anderhalf uur: voor beide opties moet 4.300 euro worden betaald. Wat kan men voor dit bedrag zoal verwachten? „Tijdens het optreden zingen ze naast hun eerste plaatje Samson & Marie en hun nieuwe zomersingle uiteraard ook echte Samson-klassiekers”, schrijft The Booking Company, dat de afspraken regelt.

Het was voor de meeste Belgen geen verrassing dat Marie het nieuwe baasje van Samson zou worden. De geruchten dat Gert zijn plaats zou afstaan aan een van zijn kinderen, gingen al langere tijd rond. De naam van ’zijn’ Marie werd daarbij meerdere keren genoemd.