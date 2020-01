NikkieTutorials weet wie haar chanteerde

De 25-jarige Nikkie roept in haar nieuwste vlog op om de klopjacht naar de dader van de chantage te stoppen. „Als iemand meer over deze chanteurs gaat vertellen, zal ik dat zijn. Het is mijn verhaal.” De vlogster is erachter gekomen hoe haar chanteur heet. „Nu ik weet wie het is geweest, kan ik diegene in de gaten houden.”

„Dit gaat raar klinken, maar ik heb met mijn aantal followers de mogelijkheid om iemands leven volledig kapot te maken”, vervolgt ze. Ze heeft erover nagedacht om de naam bekend te maken. „Maar dan doe ik hetzelfde als wat diegene mij aangedaan heeft. Ik wil mezelf niet verlagen tot zijn level. Ik ben beter dan dat. Diegene is al gestraft. Ze weten dat ik de naam weet en die wellicht ooit kan onthullen.”

