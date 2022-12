James Corden deed auditie voor filmrol Lord of the Rings

Kopieer naar clipboard

Ⓒ anp

James Corden heeft wel eens auditie gedaan voor een rol in de Lord of the Rings-films. Het was een behoorlijk grote rol, maar helaas pakte het niet zo uit zoals de talkshowpresentator had bedacht, zo vertelt hij in de podcast Happy Sad Confused.