Faith Evans: ’We rookten joints met Whitney en Bobby’

„Whitney en Bobby woonden bij dezelfde countryclub als Biggie en ik. Ze kwamen een keertje langs en toen dronken we wijn en rookten joints. Zij hadden de rare gewoonte om te dansen en tegelijkertijd tegen elkaar te schelden. Ik herinner me nog dat Whitney zei dat ze een realityshow zouden moeten opnemen. Ik zei: meid, volgens mij heb ik zojuist de eerste aflevering hier gezien”, aldus Faith.

„Na het overlijden van Biggie zag ik haar steeds vaker. Een van de eerste feestjes waar Whitney me mee naartoe nam was bij Donatella Versace thuis. Ik had niets om aan te trekken, dus dat regelde zij voor me. Het was een en al gekkigheid, zo werden we tijdens het diner bediend door mannen met ontblote bovenlijven.”