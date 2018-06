Dwayne Johnson vraagt aandacht voor depressie

„Een depressie doet niet aan discriminatie”, vertelt Johnson aan Bang Showbiz. „Het maakt niet uit wie je bent, wat voor werk je doet, of waar je vandaan komt. Een depressie discrimineert niet en we maken het allemaal op een bepaalde manier mee. Als ik ook maar iemand kan helpen met mijn verhaal, dan doe ik dat met liefde.”

„Het is vooral belangrijk dat je de depressie herkent en er over praat. Het is oké. Speciaal voor ons mannen. Er lijkt iets in ons DNA te zitten, wat ons ervan weerhoudt te praten over onze gevoelens, onze angsten. Alsof we gedoemd zijn tot een ’giftige mannelijkheid’, maar je moet er over praten en je bent zeker niet alleen. Ik heb dat nooit gedaan, hield alles opgekropt, maar dat was niet goed. Ik ben zo blij dat ik nu mijn verhaal kan delen.”