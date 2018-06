Amber Heard helpt Syrische vluchteling

„Zoals jullie misschien weten heb ik een tijdje geleden een Syrisch vluchtelingenkamp bezocht. Daar ontmoette ik dit ongelofelijke 12-jarige meisje, genaamd Weam. Zij heeft onze hulp hard nodig, want ze lijdt aan een dodelijke ziekte”, vertelt Heard in een video op het sociale medium. „Haar behandeling kost duizend dollar per maand en dat heeft ze niet. Weam heeft onmiddellijk een bloedtransfusie nodig.”

„Ondanks de moeilijke omstandigheden, was ik echt geïnspireerd door haar. Ze heeft een prachtige, heldere en optimistische ziel en ik wil haar haar heel graag helpen. Ik ben een inzamelingsactie begonnen om haar behandelingen te kunnen betalen. Help me een leven te redden.”