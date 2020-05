Fred Willard (86) overleden

Willard was vijftig jaar lang te zien in films en televisieseries. De Amerikaan werd bekend door zijn rollen in This Is Spinal Tap, Best in Show, Anchorman en WALL-E. Ook was hij op televisie te zien in Everybody Loves Raymond en Modern Family.

Willard was tot op late leeftijd nog werkzaam. Zo is hij nog te horen in de aankomende Netflix-show Space Force en in het 24e seizoen van The Bachelor.