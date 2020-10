Daniel Craig staat achter beslissing om Bond-film te verplaatsen

„We willen gewoon dat mensen de film veilig en op de normale manier kunnen zien”, zei Daniel. „Bioscopen over de hele wereld zijn momenteel gesloten en we willen de film overal op hetzelfde moment uitbrengen dus dit is niet het juiste moment. Laten we duimen dat 2 april wel onze dag wordt.”

Vanwege de coronacrisis werd No Time To Die, die eerder al uitgesteld was van april naar november, verplaatst naar volgend jaar. Het moest een van de laatste grote films worden die dit jaar nog in première zou gaan.

No Time To Die is de laatste James Bond-film met Daniel Craig in de rol van 007.