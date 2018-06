Harvey Weinstein in handen van politie

Weinsteins aanhouding in Manhattan is een gevolg van de beschuldigingen van twee vrouwen. Aangenomen wordt dat dit de eerste zaken zijn in een lange reeks. De 66-jarige Weinstein wordt naar verwachting op borgtocht vrijgelaten, die naar verluidt een miljoen dollar bedraagt. Hij weerspreekt alle beschuldigingen.

Aanklagers in New York beschuldigen de Amerikaanse filmproducent Harvey Weinstein vrijdag formeel van verkrachting en ’criminele seks’, melden plaatselijke media.

Meer dan zeventig vrouwen beschuldigen de voormalig filmproducer van seksueel wangedrag, waaronder verkrachting. Weinstein heeft in ieder geval één aanklacht aan zijn broek. Lucia Evans beschuldigt hem ervan dat ze in 2004 onder dwang orale seks met hem had. Tot dusver ontkende Weinstein alle beschuldigingen.

De zaak-Weinstein betekende het begin van de #MeToo-discussie.