Bridget vroeg André breuk te onthullen

RTL Boulevard sprak met Bridget en die vertelde dat sinds duidelijk is dat zij en André meer zijn dan vrienden, er voor haar een ’bom is ontploft’. „Het is allemaal heel snel gegaan”, citeerde Boulevard-collega Aran Bade Bridget tijdens de uitzending. „Ik heb een week contact met André en dit is eigenlijk wat ik wilde voorkomen. Ik heb een kind, André en Monique hebben een kind, we moeten dit goed doen. Wij zijn BN’ers en moeten hier zorgvuldig mee omgaan. De buitenwereld moet weten dat de relatie met Monique voorbij is.”

En dus vroeg de 45-jarige Bridget of André (25) een persverklaring de deur uit kon doen. Uitgerekend op de verjaardag van zijn nieuwe vlam. „Dat het op deze manier is gegaan, heeft Monique verrast en ook Bridget eigenlijk”, weet Bade. „Er is nu een hele storm over haar heen gekomen, alsof het háár fout is dat die relatie op de klippen is gelopen – daar is absoluut geen sprake van. Ze (Bridget, red.) wilde voorkomen dat er foto’s van André en haar samen zouden verschijnen, en dat ze dan zou moeten uitleggen hoe de vork in de steel zit. Ze vond dat het voor het publiek al duidelijk moest zijn dat zij (André en Monique, red.) geen relatie meer hadden.”

Hardnekkig gerucht

Volgens het management van Bridget kennen de twee elkaar ’nog maar net’, hoewel er in de showbizz ook een hardnekkig gerucht gaat dat hij en zij eerder de gelegenheid te baat namen om elkaar beter te leren kennen. De twee willen de komende periode rustig de tijd om te kijken hoe de relatie zich ontwikkelt.

Een insider bevestigde eerder vandaag aan Privé dat Bridget Andrés nieuwe liefde is. Dit beaamde de zanger zelf in een verklaring aan RTL Boulevard. „Sinds kort heb ik inderdaad contact met Bridget Maasland en we onderzoeken of we het leuk vinden samen”, zo stelde hij. „Uit respect naar de moeder van onze zoon en naar hem toe heb ik dit verteld aan Monique. Het is mijn goed recht, we zijn immers al een tijdje uit elkaar en wonen niet meer samen.”