Backstreet Boys gaan democratisch te werk

„Toen we het nummer hoorden, ontstond een bijzonder moment waarbij we met zijn alles wisten dat we een hit te pakken hadden. We zitten al lang in dit vak, dus je weet ongeveer wel wat werkt”, vertelt Brian aan Bang Showbiz.

De zanger heeft zijn fans al laten weten dat het nieuwe album ’een scherper randje’ heeft. „Maar vandaag de dag hoeven we niet meer zo fanatiek te zijn als 20 jaar geleden. Onze fans waren toen net tieners, maar zij zijn inmiddels volwassen. Ze hebben hun eigen bedrijf, betalen belasting. Kortom; zij hebben het voor het zeggen.”

„Toch is de reactie nog hetzelfde als toen, iedereen is alleen maar ouder. Het maakt denk ik ook niet uit hoe oud wij zijn. Onze muziek blijft toch gewoon als ons klinken. Dat is mooi.”