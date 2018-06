Rossana Kluivert bedankt voor steun na operatie

„Zoveel liefde van ongelooflijk veel (on)bekende mensen die zo erg meeleven had ik niet voor mogelijk gehouden en heeft mij ontroerd”, schreef Rossana vrijdag op Instagram bij een foto vanuit het ziekenhuis. „Mijn uitzicht in het ziekenhuis is het mooiste dat ik mij kan voorstellen; 24/7 mijn kids, man, ouders en broer. Wat wil een mens nog meer. Operatie is geslaagd en nu op naar de volgende uitdagingen.”

Rossana liet woensdag weten dat ze succesvol geopereerd was. „Bedankt lieve volgers voor al jullie steun voor ons gezin in deze tijd”, schreef ze toen. Bij de 45-jarige styliste werd vijf jaar geleden lymfeklierkanker ontdekt. Ze genas na een lange en zware chemokuur.

