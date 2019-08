'Nick en Priyanka op zoek naar luxe optrekje voor hen samen'

Nick zou zijn woning in Beverly Hills voor 6,9 miljoen dollar hebben verkocht. Hij kocht het pand, met vijf slaapkamers, vier badkamers en een infinity zwembad, vorig jaar april voor 6,5 miljoen dollar.

De tortelduifjes, die eind vorig jaar in het huwelijksbootje stapten, zouden nu zoeken naar een huis in de wijken Bel-Air en Beverly Hills. Hier hebben ze een bedrag van 20 miljoen dollar voor over. Dat kunnen de zanger en de actrice best missen. De 26-jarige Nick zou een geschat vermogen hebben van 25 miljoen dollar en zijn 37-jarige vrouw zou zo'n 28 miljoen dollar op haar bankrekening hebben staan.