Poedelnaakte Halle Berry: ’Ik doe wat ik wil’

De lucht is helderblauw en het zonnetje schijnt volop. En dus besloot Halle Berry als die zonnestralen volledig op te nemen. Letterlijk. Geheel naakt besloot zij van het prachtige weer te genieten vanaf een Frans balkonnetje. Geen enkel lapje stof om haar lijf, enkel een glas wijn in haar hand. „Ik doe wat ik wil”, schrijft ze dan ook bij de foto.

Daar waar de actrice bewijst dat een foto meer zegt dan duizend woorden, zijn haar volgers een stuk mondiger. „Vrouwen met goede manieren hebben nog nooit geschiedenis geschreven”, pent iemand neer. „Ik ben jaloers op de fotograaf”, stelt een ander. „Wow!”, vat een derde zo’n beetje alle reacties samen.

Eerder deze week vrolijkte ze haar volgers ook al op met een foto waarop ze gekleed was in een bikini en overslagdoek. Ook toen raakten haar fans niet uitgepraat over haar verschijning. Het viel hen vooral op dat de actrice maar niet ouder lijkt te worden. „Oh mijn God, ze is zo knap voor haar leeftijd”, „Meest sexy vrouw op deze planeet”, en „Zit er iets in je drankje of zo? Hoe kan je steeds mooier worden terwijl wij ouder worden?”, stond er onder meer onder de foto te lezen.