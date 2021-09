Premium Het beste van De Telegraaf

Filmrecensie ’No time to die’ Knallend afscheid van Daniel Craig als James Bond

— Wat: actie, thriller, spionage — Regie: Cary Fukunaga — Met: Daniel Craig, Léa Seydoux, Rami Malek

Door Marco Weijers Kopieer naar clipboard

James Bond (Daniel Craig) en zijn geliefde Madeleine Swann (Léa Seydoux) in ’No time to die’. Ⓒ Foto MGM

Zelden liet James Bond zo lang op zich wachten. En nog nooit werd er zó reikhalzend uitgekeken naar een nieuw 007-avontuur, mede door het lange corona-uitstel. Maar eindelijk is het dan zover: vanaf donderdag draait No time to die in de bioscoop. De vijfde en laatste Bond-film met Daniel Craig als titelheld. Het is een emotioneel geladen afscheid: helemaal van nu, maar met één voet stevig in het verleden.