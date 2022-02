Liza Sips moest ingreep ondergaan: ’Onrustig jaar met veel zorgen’

Sips had vorig jaar meegedaan aan het bevolkingsonderzoek en een uitstrijkje laten afnemen. De actrice werd doorverwezen naar de gynaecoloog omdat het HPV-virus was aangetroffen. „Ik kan het me nu bijna niet meer voorstellen, maar ik wist destijds niet eens wat het HPV-virus was! Toen ik het googelde, schrok ik wel even: het HPV-virus is het virus dat baarmoederhalskanker kan veroorzaken.”

Na verdere onderzoeken kreeg Sips te horen dat ze een voorstadium van baarmoederhalskanker had. „Ontzettend schrikken, natuurlijk! Dit had ik totaal niet verwacht!” In het ziekenhuis werd een dun laagje van haar baarmoedermond ’waar de onrustige cellen zaten’ verwijderd.

Onrustig jaar

De actrice moest vervolgens nog een half jaar wachten op de uitslag. „Juist dit wachten, op een behandeling/ ingreep óf weer op een uitslag, maakte het voor mij een onrustig jaar, met veel zorgen en gepieker. Het hing continu als een soort wolkje om me heen.”

Een paar dagen geleden kwam na een nieuw uitstrijkje het verlossende bericht. Sips deelt haar verhaal om ’een klein beetje extra alertheid te creëren met betrekking tot het bevolkingsonderzoek’ en om vrouwen die iets soortgelijks doormaken ’een stukje herkenning en steun’ te geven.