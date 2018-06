Kanye West: ’Huwelijk met Kim is puur geluk’

„Dankbaarheid en geluk beschrijven het beste wat mijn vrouw voor mij betekent. Ik ben echt dankbaar en puur gelukkig”, schrijft Kanye op Twitter. Kort daarna deelt hij een video van Kim van vorig jaar Halloween waarbij hij schrijft dat dat een van zijn favoriete momenten is.

Ook Kim schrijft op sociale media over haar man. „Er zitten al vier jaar op en we hebben voor altijd te gaan”, staat te lezen bij een foto van hun bruiloft. „Dankjewel dat je mij ons gezin gaf en zoveel om ons geeft. Dankjewel dat je me dagelijks inspireert, ik heb zo veel geluk. Ik kan niet wachten op altijd. Gefeliciteerd met ons jubileum.”

Speciaal voor de gelegenheid blondeerde Kardashian haar haar. Volgens haar is dat Kanye’s favoriete kleur.